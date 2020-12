Amazon Luna, il cloud gaming del colosso dell’e-commerce sbarca su Android

Il servizio di cloud gaming di Amazon, Luna, è ora disponibile su Android, ha annunciato ieri il colosso dell’e-commerce.

Come per la versione iOS di Luna, non c’è un’applicazione Luna separata da scaricare – invece, si accede al servizio attraverso il browser web Chrome.

Amazon ha lanciato Luna nei primi giorni di ottobre, dove era inizialmente disponibile su PC, Mac, Fire TV, e su iPhone e iPad tramite applicazioni web. Il servizio funziona su un modello basato sui canali, dove si paga un canone mensile per ogni canale di giochi a cui si desidera accedere.

Al momento sono disponibili due canali.



Il canale Luna Plus di Amazon a 5,99 dollari al mese ha giochi di molti editori diversi, e il canale Ubisoft Plus di Ubisoft a 14,99 dollari al mese offre giochi Ubisoft. (Pagando quei 14,99 dollari al mese per il canale Ubisoft Plus si ha accesso a Ubisoft Plus anche sul PC e sul servizio di cloud gaming di Google, Stadia).

Luna è disponibile solo negli Stati Uniti al momento e la versione Android di Luna funziona su alcuni dispositivi Pixel, Samsung e OnePlus, ma Amazon afferma che Luna aggiungerà il supporto per altri dispositivi Android durante il periodo di accesso anticipato di Luna. Un portavoce di Amazon ha condiviso con The Verge una lista di dispositivi attualmente supportati:

Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra

OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

Si potrà giocare utilizzando il controller Luna di Amazon e il controller per PlayStation 4 o Xbox One.

