Chi è Andrea Papalotti, professore di Voice Anatomy?

Ecco chi è Andrea Papalotti, età, curiosità e carriera del professore della scuola Voice Anatomy

Andrea Papalotti è uno dei protagonisti di Voice Anatomy, programma condotto da Pino Insegno su Rai Due, dedicato al mondo della voce.

Papalotti è nato il 10 dicembre 1970 a Roma, la sua formazione è avvenuta in molti e importanti centri, come Studio 23 e Fono Roma. Tante sono le sue esperienze teatrali, tra queste ci sono: Assassinio nella cattedrale, Le Mani Sporche, Gli Innamorati, L’uomo dal fiore in bocca, Volevano fare Shakespeare, Il Bell’indifferente e altre ancora.

Andrea Papalotti ha scritto, diretto e interpretato diversi spettacoli, tra questi ricordiamo Mark, 25 e Take Off. Molti anni fa lo abbiamo visto in televisione nella fiction Incantesimo 3. Ha recitato anche in Il mondo è una palla. Alla fine degli anni Novanta Papalotti ha recitato nella serie tv Lui e lei.

Papalotti ha fatto il suo debutto anche sul grande schermo, lo abbiamo visto al cinema nel 2001 nel film Amarsi può darsi, insieme ad importanti e noti attori come Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Claudio Santamaria e Pier Francesco Loche.

Andrea Papalotti è anche insegnante di recitazione e di dizione, ha insegnato in molte importanti scuole, tra queste anche l’accademia dei fratelli Insegno e quella diretta da Giovanni Diotaiuti.

Sara Fonte

