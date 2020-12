Elisabetta Gregoraci scrive all’ex di Pretelli, parla Ariadna: “Ci ho visto bene”

Ariadna Romero svela che Elisabetta Gregoraci le ha scritto in privato, ecco cosa ha raccontato l’ex di Pierpaolo Pretelli

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Elisabetta Gregoraci, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La Gregoraci non è stata eliminata dal reality, ha deciso lei di lasciare la casa più spiata d’Italia perché rimanere lontana dal figlio Nathan Falco fino a febbraio per lei era troppo. Dopo aver salutato i suoi compagni di avventura è tornata a casa la scorsa settimana.

Ha legato molto con alcuni concorrenti al Grande Fratello Vip, soprattutto con Pierpaolo Pretelli. Si sono sempre definiti ‘amici speciali’ ma in molti sono convinti che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro. Il gieffino non ha mai nascosto di porvare dei sentimenti per la soubrette. Lei però gli ha sempre detto che sarebbero rimasti solo amici nella casa. Sono in molti a pensare che tra loro potrebbe nascere qualcosa dopo il reality.

Intanto, nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci si è messa in contatto con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio. A rivelare l’indiscrezione è stata proprio la modella cubana su Instagram.

Questo è ciò che ha rivelato ai suoi tantissimi fan la Romero in una Instagram Stories: “Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato”.

L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha continuato dicendo: “È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne. Quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica”.

E ancora: “È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno.”

Ariadna Romero ci ha tenuto a far sapere che le ha fatto davvero piacere ricevere il messaggio dalla Gregoraci, ha poi concluso dicendo: “Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui