Per Natale Massimo Boldi e Christian De Sica ci portano in vacanza su Marte

Sarà un Natale eccezionale, Massimo Boldi e Christian De Sica con il loro cinepanettone, ci regaleranno una vacanza su Marte. Per l’occasione, possiamo noleggiare o acquistare il video dal 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Ritorna il cinepanettone con Massimo Boldi e Christian De Sica il film di Natale trasmesso in tv

Non poteva mancare il cinepanettone a Natale. Per l’occasione diviene telepanettone. Massimo Boldi, famoso comico, rivela che si ricandiderebbe come sindaco di Milano, con un partito nuovo.

L’ha già fatto il nostro Boldi, cinque anni fa. “Si, lo farei ancora, mi ricandiderei“, ha rivelato oggi l’attore al programma di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora‘, in un’intervista.

Nel frattempo promuove il suo ultimo lavoro “In vacanza su Marte” con Christian De Sica.

In vacanza su Marte, uno sguardo al futuro e uno al passato

Si tratta di parte del dialogo del film che possiamo noleggiare o acquistare dal 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali. In Vacanza Su Marte 1 con due protagonisti come Massimo Boldi e Christian De Sica é un cinepanettone come erano i film di Natale, tempo fa.

“Abbiamo visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare“.

Dopo "Amici come prima", che i due comici hanno proposto due anni fa, ora dirige il grande specialista Neri Parenti.

La location è inedita, futuribile, come possono essere i viaggi su Marte. I protagonisti interagiscono con un mondo di blogger e influencer. In vacanza su Marte è il solito cinepanettone. Non mancano le battute e le situazioni imbarazzanti.

In Vacanza Su Marte 2

Marte, pianeta rosso, è raggiungibile con uno shuttle. Assomiglia a Las Vegas, dove tutto è possibile. Fabio (Christian De Sica) intende sposare la facoltosa Bea (Lucia Mascino).

La madre di lei (Milena Vukotic) lo farà diventare ricco. Fabio non ha divorziato dalla prima moglie Elena (Paola Minaccioni). Giulio (Alessandro Bisegna), figlio di Fabio ed Elena, con Marina (Denise Tantucci), si aggiungeranno per smascherare una coppia di finti fidanzati.

Sono gli influencer (Fiammetta Cicogna e Francesco Bruni). Fabio regalerà al figlio Giulio un giro nello spazio. Il giovane finirà in un buco nero e tornerà indietro vecchietto con l’aspetto di Massimo Boldi. Divertente, un successo assicurato!



