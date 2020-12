Uomini e Donne, oggi: Beatrice si dichiara con Davide, anche Sophie riceve una dichiarazione d’amore

Dichiarazioni d’amore oggi a Uomini e Donne, Beatrice confessa a Davide di essersi innamorata di lui, anche Sophie riceve una dichiarazione

Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, registrata lo scorso 5 dicembre, giorno in cui Maria De Filippi ha compiuto 59 anni. In studio i tronisti le fanno una sorpresa in occasione del suo compleanno, regalano alla conduttrice dei fiori.

Stando alle anticipazioni de Il Vicolo Delle News al centro dello studio vedremo poi Davide Donadei, il tronista è uscito con Beatrice Buonocore. Durante la loro esterna la corteggiatrice gli ha dedicato un video per dichiarare ciò che prova nei suoi confronti, ha rivelato di essersi innamorata di lui. Di fronte alla dichiarazione d’amore della ragazza Davide è apparso davvero felice.

Il tronista ha fatto un’esterna anche con Chiara, la corteggiatrice lo ha portato a casa sua per fare colazione insieme con una torta preparata da sua madre. In studio Donadei ha ammesso di essere in difficoltà, sta molto bene con entrambe. Quando esce con Beatrice pensa che possa essere lei la sua scelta, quando però esce con Chiara si rende conto che potrebbe essere anche lei la sua scelta. La fine del suo percorso potrebbe quindi essere lontana, ha bisogno di capire bene con quale delle due vuole davvero lasciare la trasmissione.

Si passa poi a Sophie Codegoni, la giovane tronista è uscita con Matteo e Giorgio. Matteo l’ha raggiunta a casa sua e le ha portato un albero di Natale che hanno addobbato insieme. L’esterna con Giorgio si è invece svolta in studio, i due hanno mangiato un dolce preparato dal corteggiatore. La loro esterna è stata interrotta da Antonio, il corteggiatore ha infatti manifestato il bisogno di parlare con Sophie.

All’inizio lei non aveva accettato di incontrarlo, poco dopo ha però cambiato idea. Il ragazzo le ha fatto una dichiarazione d’amore, ammettendo di essersi innamorato di lei. Giorgio ha aspettato per un po’ la Codegoni, ha poi deciso di andare via. I tre oggi in studio discutono, la tronista litiga anche con Matteo.

Sara Fonte

