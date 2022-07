Maria Elena Fabi è sposata? Cosa sappiamo della sua vita privata

Maria Elena Fabi è finita negli ultimi giorni al centro di una polemica scoppiata in seguito all’intervista al playboy Pucci Cappelli realizzata durante la trasmissione Camper, in onda su Rai 1. La giornalista si è scusata e di certo i fan sono pronti a perdonarla, anche perché la Fabi è sempre stata molto apprezzata come inviata di Rai 1 per il programma Uno Mattina, con i telespettatori che gradiscono la sua professionalità.

Nata a Milano ma con origini campane, Maria Elena Fabi ha esordito in Rai International prima di passare a Uno Mattina. Il personaggio a cui deve molto per la sua carriera è senza dubbio Renzo Arbore, che incontrò ad un provino per Rai International quando aveva solo 18 anni.

“All’epoca era il direttore artistico ed è rimasto folgorato, tanto da invitarmi a fare un programma. Aveva individuato in me una potenziale futura conduttrice e inviata tv – ha raccontato in un’intervista di qualche anno fa – Ricordo che ero molto sorpresa e contentissima”.

Ma per la sua crescita si sono rivelate fondamentali anche altre importanti figure professionali, come Riccardo Cucchi in radio e Michele Guardi sul piccolo schermo. Ma cosa sappiamo della vita privata di Maria Elena Fabi?

La giornalista vive a Roma e non ama molto i social, come ha precisato lei stessa in alcune interviste, anche se gestisce un profilo su Instagram con oltre 9.300 follower. Ad oggi non è chiaro se Maria Elena Fabi sia sposata o abbia un compagno: la giornalista sembra essere molto riservata sugli aspetti privati.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui