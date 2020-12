Guenda Goria furiosa con Nardi per le frasi sessiste su sua madre: “Ha detto cose inaccettabili”

Intervistata da FanPage, Guenda Goria ha dichiarato di voler prendere le difese di sua madre Maria Teresa dopo le dichiarazioni sessiste di Nardi

In questi giorni, ciò che è accaduto al Grande Fratello Vip 5 ha fatto infuriare i telespettatori e non solo. Al centro della polemica, c’è Filippo Nardi che ha espresso frasi sessiste sulle inquiline della casa, in particolare Maria Teresa Ruta. Ad intervenire in difesa della showgirl, ci ha pensato sua figlia Guenda Goria, che si è dichiarata su tutte le furie in un’intervista rilasciata a FanPage.it.

“Sono pronta a scendere in campo a tutela di mia madre. Ho chiesto di poter intervenire in puntata per dire” ha affermato Guenda, incitando alla produzione a prendere provvedimenti per l’ex naufrago e dj. La ragazza inoltre ha aggiunto ulteriore disgusto sulla frase di Filippo riguardante una pratica sessuale nei confronti della sua mamma: “Mi sono venuti i brividi su ciò che avrebbe voluto fare Nardi a mia madre”. Infine, Guenda ha poi chiosato di voler confrontarsi con Filippo: “Gli dirò che ha detto cose inaccettabili e che sono dispiaciuta perché speravo che la sua presenza potesse portare una sana follia”.

Nella puntata di venerdì 18 dicembre del Grande Fratello Vip 5, le sorti di Filippo Nardi saranno nelle mani di Mediaset. Come riporta TvBlog, durante il Comitato editoriale si deciderà quale linea seguire e se espellere il concorrente oppure no.

