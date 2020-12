Signorini svela: “Zorzi e Sonia? La vera ragione della lite non è ancora venuta fuori”

Alfonso Signorini fa sapere che il motivo per cui Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi hanno litigato è più grave di quello che hanno detto

È scoppiata un’accesa lite tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Zorzi non è apparso entusiasta di vedere Sonia tra i nuovi concorrenti della quinta edizione del reality. Il motivo? Nei mesi scorsi è successo qualcosa tra loro che li ha spinti a litigare. Nella casa più spiata d’Italia la Lorenzini ha fatto sapere che il gieffino ha parlato più volte male di lei su Instagram. A detta sua avrebbe anche fatto finta di non conoscerla quando si sono incontrati mesi fa.

I toni tra loro erano molto accesi mentre discutevano al Grande Fratello Vip, alla fine hanno deciso di prendersi una tregua ma l’antipatia reciproca che provano è palese a tutti.

Perché Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi non si sopportano? A quanto pare dietro la loro lite c’è di più di ciò che hanno rivelato nella casa più spiata d’Italia, a farlo sapere è stato Alfonso Signorini.

A Casa Chi il conduttore ha infatti svelato: “La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo”.

Alfonso Signorini ha poi aggiunto: “Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”.

Che cosa è successo davvero tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini? Perché hanno litigato? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa stanno nascondendo al Grande Fratello Vip.

Sara Fonte

