Amityville – Il risveglio, è basato su una storia vera? Come finisce? Trama e curiosità

“Amityville – Il risveglio” è un film horror del 2017 diretto da Franck Khalfoun. Si tratta del decimo film della saga di Amityville. Ecco di seguito svelato se è basato su una storia vera e come finisce.

Amityville – Il risveglio, tratto da una storia vera

Il film riprende alcuni elementi del romanzo originale e si ispira alla storia vera della casa di Amityville, situata alla 112 Ocean Avenue. Questa è stata il teatro di un omicidio di famiglia nel 1974 e successivamente è diventata famosa dopo che Ronald De Feo Jr. fece fuori madre, padre e 4 fratelli con un fucile calibro 35 sotto effetto di LSD. Seppur molto romanzata e modificata, la storia della pellicola si ispira a quella atroce vicenda.

La trama e il finale del film

La trama del film segue una giovane ragazza, Belle, che si trasferisce con la sua famiglia nella casa di Amityville, dove suo fratello Hames è in coma. Belle scopre che la casa ha una storia oscura e inizia ad avere esperienze paranormali. Mentre cerca di scoprire la verità sulla storia della casa, deve lottare contro le forze oscure che vi si annidano.

Ma come finisce il film? Gli eventi paranormali della casa portano in vita James il quale posseduto uccide sua madre, sua zia e tenta di uccidere la sorellina Juliet. Belle si vede dunque costretta ad attirarlo fuori dalle mure domestiche dove il ragazzo può essere liberato dalla presenza demoniaca che vive in lui. Con molta difficoltà porta in giardino James, il quale viene lasciato dallo spirito malevolo e torna in stato di coma: prima di “morire” di nuovo ringrazia sua sorella.

Curiosità su Amityville – Il risveglio

Nel film, il personaggio interpretato da Bella Thorne si chiama Belle, lo stesso nome della protagonista del romanzo originale di Jay Anson.

Inoltre, l’attore Ryan Reynolds, che ha interpretato uno dei protagonisti del film “Amityville Horror” del 2005, è accreditato come produttore esecutivo del film “Amityville – Il risveglio”. Il film esce al cinema a ridosso di Halloween, periodo ideale per far sì che l’horror regni sovrano.