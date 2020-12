Uomini e Donne, oggi: Armando manda via Marianna, Sophie discute con Matteo

Armando Incarnato non vuole ricominciare a frequentare Marianna, oggi a Uomini e Donne decide di mandarla via

Un nuovo appuntamento di Uomini e Donne va in onda oggi 17 dicembre su Canale 5, al centro dello studio vedremo ancora Armando Incarnato.

Per lui si è presentata Marianna, la ragazza corteggiava Gianluca De Matteis fino a qualche giorno fa, ha lasciato la trasmissione nella registrazione precedente dopo che il tronista le ha detto che non è scattato nulla tra loro e l’ha eliminata.

Marianna è tornata in studio con lo scopo di frequentare di nuovo Armando, i due avevano interrotto la loro conoscenza qualche settimana fa. Il suo ritorno l’ha fatta finire al centro delle critiche. Tina Cipollari è convinta che non sia realmente interessata al cavaliere, pensa infatti che voglia solo tornare in trasmissione per stare ancora davanti alle telecamere.

In puntata l’ex corteggiatrice di Gianluca ha spiegato che non è in cerca né di visibilità né di denaro, a detta sua avrebbe voluto conoscere Armando fuori dal programma ma lui le ha detto che non è possibile perché fa parte della trasmissione ed è per questo che ha deciso di tornare a Uomini e Donne.

Nella puntata di oggi Armando Incarnato fa sapere di non essere interessato a frequentare di nuovo Marianna, dispiaciuta dovrà quindi lasciare di nuovo il programma. Il cavaliere sta continuando la sua conoscenza con Brunilde, le cose tra loro procedono bene. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News non procede invece bene il suo percorso di conoscenza con Lucrezia Comanducci. Dopo le discussioni scoppiate tra i due non si sentono infatti da tre giorni.

Al centro dello studio dovremmo vedere poi Sophie Codegoni, la giovane tronista è uscita con Matteo e Giorgio. Matteo l’ha raggiunta a casa sua e le ha portato un albero di Natale che hanno addobbato insieme. L’esterna con Giorgio si è invece svolta in studio, i due hanno mangiato un dolce preparato dal corteggiatore. La loro esterna è stata interrotta da Antonio, il corteggiatore ha infatti manifestato il bisogno di parlare con Sophie.

All’inizio lei non aveva accettato di incontrarlo, poco dopo ha però cambiato idea. Il ragazzo le ha fatto una dichiarazione d’amore, ammettendo di essersi innamorato di lei. Giorgio ha aspettato per un po’ la Codegoni, ha poi deciso di andare via. I tre oggi in studio discutono, la tronista litiga anche con Matteo. Quest’ultimo la accusa di essere poco dolce quando si scambiano dei messaggi.

Le parole di Matteo infastidiscono non poco Sophie Codegoni, la tronista pensa che il ragazzo stia solo cercando delle scuse per andare via. Il corteggiatore la rassicura dicendole che in realtà è molto interessato a lei.

Sara Fonte

