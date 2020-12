Chi è Sahar Tabar, la Angelina Jolie zombie?

Ecco chi è Sahar Tabar, la ragazza iraniana che somiglia ad Angelina Jolie e la sposa cadavere

Sahar Tabar è una ragazza iraniana che per molto tempo ha desiderato somigliare ad Angelina Jolie, per riuscirsi si è sottoposta a cinquanta interventi di chirurgia estetica.

In poco tempo la giovane 20enne riuscì ad ottenere moltissimo successo su Instagram, anche la stampa le ha dedicato molta attenzione. A causa del suo aspetto molti l’avevano definita la Angelina Jolie zombie. A quanto pare, però, non tutti i ritocchini erano reali. Sembra infatti che la Tabar fosse semplicemente molto brava con il make-up e l’uso di photoshop.

Ad un certo punto, Sahar Tabar aveva rivelato di non aver cambiato il suo aspetto per somigliare alla Jolie ma per somigliare alla sposa cadavere di Tim Burton. In effetti, nonostante somigli molto all’attrice di Hollywood, il suo macabro aspetto è più simile a quello di un cadavere.

Sahar Tabar nel 2019 è stata arrestata con le accuse di blasfemia, istigazione alla violenza, guadagni illeciti e incitamento dei giovani alla corruzione. Dovrà anche rispondere di crimini culturali e corruzione morale e sociale. Tra le varie cose, le autorità iraniane non hanno gradito che Sahar lasciasse intravedere i capelli dall’hijab.

Sahar Tabar oggi ha 25 anni, dopo un processo molto lungo nei giorni scorsi è stata condannata a dieci anni di carcere.

Ecco com’era Sahar Tabar prima di sottoporsi alla chirurgia estetica e cambiare completamente il suo aspetto.

Sara Fonte

