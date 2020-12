Pillole velenose dalla casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 3

Beh non si può dire che questa sia stata una settimana noiosa nella casa del Gfvip.

Per prima cosa abbiamo avuto il dramma Zorzando: Tommaso ha nominato, stupendo tutti Stefania, che in casa è il suo pilastro più importante. Hanno fatto due giorni a non calcolarsi, lei disperata per questo voltafaccia e lui, prima pentito e poi stizzito . Alla fine tutto è bene quel che finisce bene e hanno fatto pace, consolidando l’amore reciproco che li lega. Certo è che con Tommaso non si può mai stare tranquilli

Abbiamo poi avuto anche l’allontanamento tra Adua e Dayane. La brasiliana a quanto pare non tollerava più i piagnistei di Adua e non le andava giù che l’amica, avesse sostenuto che inconsciamente era stata manipolata in alcuni atteggiamenti da Dayane. Anche loro dopo vari fraintendimenti hanno fatto pace e notizia shock: sembra siano state beccate da Malgioglio e Stefania in atteggiamenti equivoci in magazzino. Io personalmente non credo a questo amore saffico, trovo tutto molto fake. Ve lo dico subito, per me Dayane a breve mollerà per sempre l’amica Adua al palo.

Avvenimento clou di questa settimana però è sicuramente il linguaggio volgare e sessista di Filippo Nardi. Il conte è entrato davvero da poco nella casa e già stasera è probabile che venga espulso. Io non mi capacito delle cose che gli sono uscite dalla bocca, anche perché entrando tre mesi dopo, ha potuto vedere quanto il web non perdoni neanche mezza parola fuori posto, quindi più avvantaggiato in questo. Invece ha pestato un merdone colossale, e stasera penso lo saluteremo definitivamente.

Intanto ” grazie” alle volgarità dette da Nardi, soprattutto a Maria Teresa, la Ruta che sembrava aver perso consensi, è tornata ad essere tra i più amati del pubblico.

Questi gli avvenenti salienti di questa settimana, vi aspetto alla prossima. Baci velenosi a tutti

