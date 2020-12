La Carmen in onda su RAI 5

Il Teatro dell’Opera di Roma è stato scelto per l’ambientazione della nuova trasposizione teatrale della Carmen. Più precisamente andrà in onda su Rai il balletto tratto dall’opera omonima di Georges Bizet. A coreografare il tutto il grande Jiri Bubenicek.

Chi sono i protagonisti

Ad essere protagonisti Rebecca Bianchi, Amar Ramasar, Alessio Rezza. con l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Louis Lohraseb.La versione in oggeto andò in scena la prima volta nel 2019 per festeggiare l’anniversario del 70esimo dalla Carmen di Roland Petit.

Info sulla Carmen

Una trasposizione di quelle che sono le stroie della Carmen, protagonista descritta innun modo talmente particolare che si cavalca ancora di più l’onda del successo dall’opéra-comique di Georges Bizet sulla falsariga del’omonima novella (1845) di Prosper Mérimée.

All’opera vedremo il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato con le scene di Gianni Carluccio. Non dimenticare infine l’aspetto musicale: non si usa solo la celeberrima partitura di Bizet (1875), ma ci sono anche delle novità direttamente dalla penna musicale di Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Mario Castelnuovo-Tedesco e Gabriele Bonolis, che ne ha curato tutte le orchestrazioni. Regia televisiva di Claudia De Toma.

