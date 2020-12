Grande Fratello Vip, anticipazioni: quattro nuovi ingressi e una squalifica

Ecco cosa succederà nella 27esima puntata del Grande Fratello Vip, entreranno quattro nuovi concorrenti e un concorrente sarà squalificato

Va in onda stasera la 27esima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, tanti saranno i colpi di scena.

Tramite un comunicato la produzione del reality ha fatto sapere che ci sarà un provvedimento disciplinare severo nei confronti di uno dei concorrenti. Non è stato svelato il nome ma è chiaro che si tratti di Filippo Nardi. Dopo le inaccettabili parole pronunciare nei confronti di Maria Teresa Ruta il gieffino sarà sicuramente squalificato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nardi ha usato parole davvero volgari con le quali ha indignato tutti.

Stasera un altro concorrente dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia, al televoto ci sono Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta. Sono in molti a pensare che l’eliminato di stasera sarà il noto chirurgo dei vip.

Intanto, nella casa del Grande Fratello Vip entreranno stasera quattro nuovi concorrenti. Si tratta di Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito e Cecilia Capriotti.

Non ci resta che attendere la messa in onda di stasera della nuova puntata del Grande Fratello Vip per scoprire tutto ciò che succederà.

