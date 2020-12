Uomini e Donne, oggi: Gianluca abbandona il trono, scatta la passione tra Gemma e Maurizio

Nuovi colpi di scena oggi a Uomini e Donne, Gianluca De Matteis abbadona la trasmissione, Gemma e Maurizio svelano di aver fatto l’amore

Si conclude oggi 18 dicembre la settimana di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Tanti sono i colpi di scena nella puntata di oggi, tra questi l’abbandono di Gianluca De Matteis. Il giovane tronista confessa in studio di non essere riuscito a costruire niente di importante con le sue corteggiatrici ed è per questo che ha deciso di abbandonare il trono. Pensa che Uomini e Donne non sia il contesto adatto per lui per trovare l’amore.

Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News in puntata Gianluca De Matteis non riesce a trattenere le lacrime, fa anche fatica a parlare. Erano in molti a pensare che il tronista avrebbe concluso in questo modo il suo percorso in trasmissione.

La conduttrice fa sapere al tronista di essere molto dispiaciuta, capisce però che certe emozioni non possono arrivare a comando, dovrebbero arrivare spontaneamente. La De Filippi pensa che Gianluca non sia pronto ad avere una storia d’amore, dopo il suo annuncio De Matteis lascia quindi lo studio.

Si passa poi a Gemma Galgani, la sua frequentazione con Maurizio procede a gonfie vele. In puntata i due svelano di essersi lasciati trasportare dalla passione, hanno fatto l’amore. La dama torinese già da un po’ di tempo dimostra di essere molto presa dal cavaliere, sono in molti a pensare però che lui non sia interessato quanto lei.

Sara Fonte

