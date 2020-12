GF Vip, Mario Ermito e Sonia Lorenzini flirt? Alcuni utenti Twitter indagano: “Sonia si sentiva con lui tutta l’estate?”

Scoppia il gossip al GF Vip 5 tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini ci sarebbe stato un inizio di una frequentazione: gli utenti Twitter indagano

Ieri, venerdì 18 dicembre, Mario Ermito ha fatto ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini ha colto l’occasione per indagare sulle conoscenze dell’attore: “Chi conosci tra i concorrenti della Casa?”. Il neo concorrente ha fatto i nomi di Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), con la quale ha recitato in diverse fiction poiché faceva pare dell’Ares Film. Tra le sue conoscenze, non mancano Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Giulia Salemi.

Il ragazzo però ha dichiarato di non aver mai visto Sonia Lorenzini. A quel punto, il padrona di casa si lascia sfuggire un: “Ma com’è possibile?”. I due però hanno ammesso con un certo imbarazzo di essersi “sentiti telefonicamente”. A quanto pare, tra Sonia e Mario c’era un probabile inizio di una frequentazione, del quale è ancora quasi del tutto sconosciuta al mondo del gossip.

Alcuni utenti Twitter però pare che abbiano iniziato ad indagare sul gossip. “Ma scusate questo Mario Ermito è quello di cui parlava Sonia l’altra volta con cui si è sentita tutta l’estate e poi è sparito?????? Sto morendo”, ha scritto una telespettatrice, lanciando il sasso.

Ma scusate questo Mario Ermito è quello di cui parlava Sonia l’altra volta con cui si è sentita tutta l’estate e poi è sparito?????? Sto morendo #gfvip — Sara ? (@scintilIe) December 18, 2020

Qualcun altro invece ha ammesso di non sapere assolutamente nulla dello scambio di messaggi tra i due.

Sonia che nei Dms ha messaggi di Mario Ermito mentre io il nulla totale. #gfvip pic.twitter.com/jy4csugVDI — Mikele K. Gessa?? (@MeanGorgeous) December 18, 2020

Insomma, a quanto pare, la vicenda è ancora piena di dubbi ed incertezze e sicuramente se ne discuterà nei prossimi giorni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui