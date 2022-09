GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 1: “Posso mancare io?”

Ma ciao! È tornato ieri il GF Vip e quando si parla di trash e min***ate posso mancare io secondo voi?

No ovvio! Io sto ai reality come il cacio sta sui maccheroni!

Ieri puntata di presentazioni e se quando uscirono i nomi dei concorrenti per me fu tutto un “ma chi è questo/a, ma perché hanno preso questo/a” vi devo dire che invece ci daranno soddisfazioni. Per me tempo due giorni e si strappano le extension, mi sento che quest’anno qualcuno si mena e io, ovviamente non aspetto altro.

Tra i vipponi entrati ieri per me c’è un trio magico: la Rossetti,la Ferruzzi e la Quaranta. Per me loro ci regaleranno tanto, quindi teniamole d’occhio. Sapete che amo il trash, ma Pamela Prati non è trash è una che si è inventata con le sue compari, perché per me non è vittima, che aveva un bambino con un tumore, e faceva fare dei vocali a questo bambino con la voce rotta, per rafforzare la cosa. Bene qua si va oltre e non fa ridere, quindi per me Pamela è già fuori dalla porta rossa. Sono certa che avrà firmato un contratto per cui avrà dei mesi prestabiliti di permanenza e sarà impossibile buttarla fuori, quindi armiamoci di pazienza e speriamo che la Ferruzzi la prenda a pizze.

Ecco Elenoire è in personaggio che divide molto, i giovani la amano, i meno giovani la detestano, io prima di dire qualcosa aspetto di vederla all’opera,diciamo però che in un programma trash è perfetta.

La Lamborghini non capisco come mai ma a pelle mi piace,mentre già non tollero la voce di Sara Manfuso. Amo Charlie Gnocchi che è entrato dicendo che il suo idolo è Alex Belli. Tutti gli altri francamente devo spiarli per un po’ per dirvi qualcosa. La prima puntata è tutta baci e abbracci, io aspetto le risse.

La Salemi nel ruolo in studio mi piace, sicuramente più che come concorrente,quindi promossa, Orietta la amo perché dei concorrenti non le frega nulla, lei è lì solo per raccontare le sue storie di vita ha un aneddoto su tutto. Sonia ieri è stata molto calma e ha parlato poco quindi top e Alfonso… Io non lo reggo, che ci posso fare? La sua risata finta, il suo voler lanciare messaggi da una parte e strumentalizzare tematiche davvero serie dall’altra mi mettono i brividi. Detto questo vi aspetto alla prossima opinione

Baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della prima puntata

(Da questa edizione in studio propongono meme e tweet, noi lo facciamo già da oltre un anno)

Comico INVOLONTARIO

D E C O L LO!

Charlie Gnocchi ti adoro ?#GFvip #gfvip7 pic.twitter.com/nONcWXZ8fb — Trashalgia ? (@trashalgia) September 19, 2022

Valeria Marini che si imbuca in casa e decide di giocare in coppia con Pamela Prati pur di rifare un’altra edizione di #GFvip pic.twitter.com/gm9l6blIfL — Viperissima Trash (@Viperissima_) September 19, 2022

