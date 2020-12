Ballo al Savoy, opera in onda su Rai 5

Di quest’opera che andrà in onda su Rai 5, ovvero Ballo al Savoy, non possiamo dire altro se non che è tutto da vedere.

Info sull’opera

Parliamo di unopera vecchia, andata in scena al Politeama Rossetti di Trieste Ballo al Savoy. È la trasposizione teatrale della penna di Paul Abraham che fu edita nel lontano 1977 con le coreografie e la regia di Gino Landi.

Cast e personaggi

A dirigere il podio, il Maestro Tamas Breitner, mentre per il cast vedremo Antonio Bevacqua, Fiorella Pediconi, Aniko Felfoldi, Sandro Massimini, Riccardo Peroni, Anita Bartolucci. Regia tv di Antonio Moretti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui