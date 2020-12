Salvo Veneziano contro il Grande Fratello Vip: “Due pesi e due misure”

Salvo Veneziano critica il comportamento del Grande Fratello Vip dopo la squalifica di Filippo Nardi, ecco cosa ha detto l’ex gieffino

Salvo Veneziano si è scagliato duramente contro Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip. Pensa che avrebbero dovuto squalificare subito Filippo Nardi dopo come si è rivolto nei confronti di alcune gieffine.

Lo scorso anno lui è stato squalificato immediatamente, non lo hanno fatto rimanere nella casa altri giorni come è successo per Nardi. Intervistato ieri da Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio, ha detto: “Perché lui sì e io no? Quando vedo che ci sono due pesi e due misure io parto in quarta sui social. La cosa più assurda è stato vederlo ieri non mortificato”.

Salvo Veneziano ha poi aggiunto: “Hanno sbagliato ad aspettare ieri. Era una settimana che aveva questa tarantella in bocca. Dovevano prenderlo di notte come hanno fatto con me, e sembrava che avessi ammazzato qualcuno.”

L’ex gieffino ha raccontato di aver conosciuto Filippo Nardi in passato a Buona Domenica. Dopo la puntata andarono in gruppo a cena in un ristorante e Roma, lì ci provò con sua moglie. Alla conduttrice ha detto: “Finiamo di cenare e mi sono spostato due metri da mia moglie. Si avvicina a mia moglie e gli va a dire, davanti a me, in che camera sei dormiamo insieme stanotte. Ragazzi è una follia. Mia moglie è diventata bianca”.

Salvo Veneziano ha criticato ancora il Grande Fratello Vip dicendo che la produzione ha riservato un trattamento diverso anche a Francesco Oppini. In merito a ciò ha infatti detto: “Francesco Oppini ha detto cose gravissime ed è stato giustificato. Lì mi sono molto offeso. Perché lui è stato condonato dal conduttore dicendo che è un bravo ragazzo e che si comporta bene con la sua donna. Perché io come mi comporto con la mia donna?”.

L’ex gieffino ha anche parlato del rapporto speciale nato tra Dayane e Adua nella casa più spiata d’Italia. È convinto che le sue stiano fingendo. Alla conduttrice ha detto: “Dayane è di una falsità atroce. Amore con Rosalinda? Ci stanno prendendo per i fondelli da quando è iniziato il GF Vip, sia lei sia l’altra ragazza.“

Salvo Veneziano ha poi concluso dicendo: “Si stanno inventando la qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede che è una cosa organizzata e finta perché si capiscono con uno sguardo. Ma a chi vogliono prendere in giro? È tutto finto”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui