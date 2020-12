Chi è Enrico Galosso, protagonista stasera a Boss in incognito?

Ecco chi è Enrico Galasso, protagonista della nuova puntata di stasera di Boss in incognito

Il Boss in incognito torna in onda oggi 21 dicembre 2020 con una nuova puntata, il protagonista questa volta è Enrico Galasso, amministratore delegato dal 2019 del noto marchio Birra Peroni.

Galasso ha alle spalle una nota e stimata carriera. Ha fatto il suo esordio in passato nel Regno Unito alla Procter & Gamble, è poi tornato in Italia prima in Bain & Co. poi nella Ferrero. Nel 2012 è diventato direttore commerciale di Coca Cola HBC Italia.

Enrico Galasso è diventato general manager in Reckitt Benckiser per il gruppo Centro – Est Europa, diventando poi amministratore delegato dell’azienda Peroni.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, Galasso preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita personale. Ad oggi non è chiaro se sia single o impegnato sentimentalmente. Sul suo profilo Instagram non lascia infatti trapelare nulla sulla sua vita privata.

Stasera Enrico Galasso sarà il protagonista della nuova puntata di Boss in incognito, programma che racconta l’avventura degli imprenditori che per una settimana lavorano sotto copertura come boss in incognito insieme ai loro dipendenti.

