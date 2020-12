La classifica dei cinepanettoni: dai Vacanze di Natale degli anni ’90 alle “cafonate”

La pandemia di coronavirus impone il rispetto di regole molto rigide anche durante le festività natalizie. Può essere una buona occasione per gustarsi qualche cinepanettone, ovvero i film comici italiani che solitamente escono nelle sale cinematografiche proprio a ridosso del Natale.

In un post pubblicato sulla piattaforma Reddit, l’utente Tommyash92 ha svelato la classifica dei migliori cinepanettoni di sempre, realizzata con il programma online Tiermaker che consente di creare le proprie Tier List.

Al primo posto, a pari merito, ci sono “Vacanze di Natale ’91” e “Vacanze di Natale ’95”, a dimostrazione di come l’atmosfera degli anni ’90 non passi mai di moda. In Vacanze di Natale ’91 recita anche Alberto Sordi, mentre in Vacanze di Natale ’95 si ricorda soprattutto la partecipazione straordinaria di Luke Perry, il Dylan McKay di Beverly Hills 90210.

Tra i cinepanettoni di gradimento, posti ad un gradino più basso, spiccano “Vacanze di Natale ’90”, “SPQR – 2000 e 1/2 anni fa” e “Amici Miei”, mentre conquistano la sufficienza piena “Selvaggi” e “Natale sul Nilo”.

Scendendo si trovano invece tutte quelle pellicole natalizie che non hanno ottenuto un grande riscontro. Nella categoria “Ma che è sta cafonata?” rientrano ad esempio “Natale a Rio” e “Natale a Beverly Hills”, mentre nell’ultima categoria (“Me fai ororeee”, ndr) ecco “A spasso nel tempo” e “Natale in Sudafrica”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui