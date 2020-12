Chi è Madalina Ghenea, la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo?

Ecco chi è Madalina Ghenea, la nuova fiamma del calciatore Nicolò Zaniolo

La storia d’amore tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperotta sembra essere giunta definitivamente al capolinea questa volta. Tanti gli indizi che lo confermano, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram e non si mostrano più insieme da tempo.

Dopo la rottura con Sara sembra esserci già un nuovo amore nella vita del calciatore della Roma. Si tratta di Madalina Ghenea, una bellissima modella rumena. In passato divenne nota soprattutto per aver affiancato Amadeus al Festival di Sanremo nel 2016.

La modella e Zaniolo sulle loro Instagram Stories hanno pubblicato un disegno molto simile in cui si mostrano insieme. Questo curioso dettaglio fa pensare che sia nata una storia d’amore tra loro.

Madalina Ghenea è nata a Slatina, in Romania, l’8 agosto 1987, da bambina aveva manifestato una grande passione per il ballo e la musica, per sette anni ha studiato pianoforte. All’età di 15 anni ha fatto il suo debutto nel mondo della moda, a Milano ha sfilato per il noto stilista Gattinoni.

Ottenne molta visibilità quando fu scelta per un spot televisivo come testimonial al fianco di Raoul Bova. È stata anche la protagonista del videoclip Il tempo tra di noi di Eros Ramazzotti e del Calendario Peroni. È stata anche la testimonial del profumo lanciato da Cristiano Ronaldo ‘Legacy’.

Sul piccolo schermo Madalina Ghenea è diventata molto più nota nel 2016, quando ha affiancato Carlo Conti al Festival di Sanremo. Diversi sono i film in cui ha recitato, sia al cinema che in televisione. Oltre che ne I soliti idioti – Il film l’abbiamo vista anche in Razzabastarda, Youth – La giovinezza e Zoolander 2 .

Madalina Ghenea è finita spesso al centro del gossip per via della sua vita privata. In passato è stata legata sentimentalmente Kevin Prince Boateng. Ha avuto una relazione anche con Michael Fassbender e Gerard Butler. Ha anche avuto una breve relazione con il noto stilista Philipp Plein.

Nel 2016 ha iniziato una storia d’amore con Matei Stratan, dal loro amore l’anno dopo è nata una figlia. Stando ai rumors delle ultime ore Madalina Ghenea si è da poco fidanzata con Nicolò Raniolo, la loro storia d’amore non è stata però ancora ufficializzata. I due stanno davvero insieme? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

