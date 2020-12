GF Vip, Samantha De Grenet su Maria Teresa Ruta: “Non credo ai suoi pianti”

Samantha De Grenet ha ancora da ridire sull’atteggiamento di Maria Teresa Ruta, che si sfoga piangendo in confessionale

Nella puntata di lunedì 21 dicembre pre-natalizia del GF vip 5, si è discusso ancora del rapporto conflittuale tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. Quest’ultima, ormai nella casa da due settimane circa, ha preso il posto della Ruta in cucina. Non solo: Samantha ha sostenuto che la casa sia sempre sporca, e quindi si è presa l’incarico di fare un po’ di pulizia. A quanto pare, Maria Teresa Ruta pare che non abbia preso molto bene questa scelta, soprattutto il fatto che Samantha cucini al suo posto.

Nel corso della puntata, le due si sono confrontate e in particolare Samantha ha avuto un po’ da ridire. “Non credo ai suoi pianti” ha dichiarato la showgirl, vedendo un filmato in cui sua inquilina sempre in lacrime in confessionale. “Non sono la Cenerentola della casa. Io sono venuta qui per farmi una vacanza”, ha sbottato poi la De Grenet. Le due non sono mai riuscite a trovare un punto d’incontro.

Sul dibattito in questione, è intervenuta anche Antonella Elia, che ha dichiarato a Samantha: “Sei entrata a gamba tesa, sembri piuttosto aggressiva nei confronti di Maria Teresa”. Insomma, l’opinionista si è schierata totalmente dalla parte della Ruta, che pare un po’ difficoltà in questi ultimi giorni

