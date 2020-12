Daft Punk: 9 nuovi brani in pubblicazione e Tron in edizione remastered sulle piattaforme in streaming

Mondo ha ristampato la colonna sonora del film Tron: Legacy dei Daft Punk. Lo scorso 30 settembre 2020, la colonna sonora e altri 9 brani inediti sono stati così pubblicati in un nuovo doppio disco in vinile.

Ma c’è di più. L’annuncio ufficiale è arrivato anche su Instagram.

Daft Punk: versioni remastered in streaming

C’è anche una bella novità per i fan. Chi non è appassionato del vinile potrà trovare su Legacy tutte le versioni digitali in streaming.

Una bella sorpresa per i 10 anni dall’uscita della colonna sonora. Il gruppo musicale francese di musica elettronica ha iniziato la sua attività nel 1987.

In tutto, ha pubblicato 11 album, di cui:

7 in studio (di cui 3 remix);

2 Live;

1 colonna sonora, appunto Tron Legacy;

1 raccolta.

La band era sparita un po’ dai radar dopo che, nel 2017, avevano suonato I Feel It Coming ai Grammy Awards con i The Weeknd.

