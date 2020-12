Live, Francesca Pepe contro Filippo Nardi: “Questa volta il direttore ti ha sbattuto a calci nel c**”

Ospite a Live-Non è la d’Urso, Francesca Pepe e Guenda Goria hanno espresso la loro dopo l’espulsione di Filippo Nardi per frasi sessiste, andandogli contro

Nella puntata di domenica 20 dicembre di Live-Non è la d’Urso, sono state ospitate le ex gieffine Guenda Goria e Francesca Pepe. L’argomento su cui si sono espresse le due è stata l’espulsione di Filippo Nardi per le frasi sessiste contro Maria Teresa Ruta. A prendere parola per prima è stata la figlia Guenda, che ha dichiarato: “Sono rimasta molto scossa in questi giorni per la battuta di Nardi, che a onor di cronaca mi ha chiamato il giorno dopo porgendomi le sue scuse a me e a tutta la famiglia. Scuse che ho accettato”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto che trova il linguaggio di Filippo inaccettabile, soprattutto per tutte le donne che si sono sentite offese. La Goria ha poi chiosato: “Tutti si sono quasi stupiti della squalifica, non ho visto gesti di solidarietà reali nei confronti di mia mamma”.

A quel punto, è intervenuta anche Francesca Pepe che ha raccontato un episodio accaduto con Filippo: “Si è permesso di dire delle cose anche su di me”. Dopodiché, la Pepe ha aggiunto facendo il verso al dj espulso dal GF Vip 5: “Questa volta il direttore ti ha sbattuto fuori a calci nel c**“. Insomma, come replicherà Nardi alle dichiarazioni di Francesca? Tutto si scoprirà prossimamente.

