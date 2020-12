Uomini e Donne, oggi: Roberta Di Padua delusa da Riccardo, tra loro è di nuovo finita

Riccardo Guarnieri accetta di conoscere una nuova ragazza, Roberta Di Padua su tutte le furie mette di nuovo fine alla loro frequentazione

Inizia oggi 21 dicembre una nuova settimana di Uomini e Donne, nella scorsa puntata andata in onda venerdì Gemma e Maurizio hanno rivelato di essere andati oltre. I due si sono lasciati travolgere dalla passione, hanno fatto l’amore.

Ci saranno nuovi colpi di scena nella puntata di oggi, sembra che anche Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri siano andati oltre. La conduttrice in studio ha fatto sapere che tra loro è successo qualcosa. I due avevano detto che non sarebbero andati oltre fino a quando la loro frequentazione non fosse diventata stabile. Il loro percorso di conoscenza sembra essere giunto al termine, a quanto pare però la dama ha cercato Riccardo in settimana e i due si sono ritrovati in camera insieme.

Oggi in studio si presenta una nuova ragazza per conoscere Riccardo Guarnieri. La Di Padua spera che lui rifiuti di iniziare a conoscerla per dimostrarle il suo interesse per lei, il cavaliere però accetta di iniziare un percorso di conoscenza con lei. Il comportamento di Guarnieri fa andare la dama su tutte le furie, visibilmente infastidita si alza e torna al suo posto. Ancora una volta ribadisce che per lei la loro frequentazione è giunta al capolinea.

Ci sarà un altro colpo di scena, Gianluca De Matteis svelerà in studio di aver deciso di abbandonare il trono. Il motivo? Il tronista fa sapere che non è riuscito a costruire nulla di troppo importante con le sue corteggiatrici, per questo ha deciso di lasciare la trasmissione. Mentre parla non riesce a trattenere le lacrime, a detta sua non pensa di essere adatto al contesto di Uomini e Donne.

Sara Fonte

