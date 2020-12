Alfonso Signorini svela: “Ecco come sarà la puntata di Capodanno”

Alfonso Signorini svela alcune indiscrezioni su come sarà la puntata di Capodanno al Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip trascorreranno le vacanze di Natale nella casa più spiata d’Italia, la quinta edizione del reality è stata infatti posticipata fino a febbraio 2021.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha rivelato alcune indiscrezioni sulla notte di Capodanno. Sarà una puntata speciale e non una puntata normale con nomination ed eliminazioni.

La puntata sarà in diretta, il conduttore ha spiegato che non ha voluto che fosse registrata perché lo avrebbe depresso far finta che fosse mezzanotte. Ha poi fatto sapere che il conto alla rovescia lo fa volentieri, a detta sua è un atto catartico.

In merito alla puntata che andrà in onda il 31 dicembre ha svelato: “Sarà un veglione vero e proprio, non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e tanti ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…”

Alfonso Signorini ha rivelato che non ama festeggiare il Capodanno. Pensa però che sia doveroso quest’anno dire addio al 2020 dal momento che ci lasceremo alle spalle momenti molto delicati e difficili. Ha poi aggiunto: “Da mezzanotte in poi, dopo aver brindato con lo spumante, ci sarà tanta musica e allegria. Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno ma ci terrò anche a ricordare chi non c’è più, come Stefano D’Orazio, Gigi Proietti e Paolo Rossi”.

Il noto conduttore ha fatto poi sapere che le regole anti-covid verranno assolutamente rispettate, ha poi concluso dicendo: “Però potrei fare un blitz in giardino”.

Sara Fonte

