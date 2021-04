Chi è Giorgio Ginex, l’ex marito di Veronica Pivetti?

Ecco chi è Giorgio Ginex, l’ex marito della famosa attrice Veronica Pivetti

Giorgio Ginex è un noto attore e conduttore radiofonico, in passato è stato sposato con Veronica Pivetti. Da stasera la famosa attrice tornerà in televisione con Amore Criminale.

L’attore è nato il 12 settembre 1965 a Novara, sin da ragazzo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma ha studiato per un po’ alla Facoltà di Scienze Geologiche all’Università degli Studi di Milano, si è poi diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica dei Filodrammatici di Milano.

Giorgio Ginex iniziò a recitare in vari spettacoli teatrali, è stato regista e autore della sua prima opera Tuzenbach & Solenyj al Teatro Valle di Roma. A fargli ottenere maggiore successo fu il suo ruolo del dottor Giacomo Falcon nella fiction mediaset Vivere dal 1999 al 2005. Ha poi recitato in molti altri spettacoli teatrali come Atti di Guerra, Bioetica, I Pretendenti e molti altri ancora.

L’attore in quegli anni iniziò a dedicarsi anche alla radio, diventò il conduttore per Play Radio, RTL 102.5 dal 2008 al 2014. Dal 2011 è il doppiatore di Duff Goldman e di Simon Cowell dall’anno successivo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore in passato è stato sposato con la famosa attrice Veronica Pivetti. Convolarono a nozze nel 1996 ma il loro matrimonio giunse al capolinea dopo soli quattro anni.

Sara Fonte

