Ufficiale e gentiluomo, trama e curiosità sul film drammatico del 1983

Ufficiale e gentiluomo è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.22 su Rete 4.

Il titolo originale del film è An officer and a Gentleman. La pellicola è del 1982 ed è diventato un vero e proprio cult del genere drammatico/romantico. Ecco le altre curiosità del film.

Ufficiale e gentiluomo: trama, trailer, cast e curiosità

Ufficiale e gentiluomo è una pellicola del 1982. Il film americano ebbe la direzione di taylor Hackford e fu uno dei film in cui Richard Gere era giovanissimo. La durata è di 122 minuti.

Qui, Gere interpreta il ruolo di Zack Mayo, un giovane che va a vivere dal padre dopo il suicidio della madre. Il giovane poi si diploma e parte per l’addestramento militare.

Nel frattempo, il ragazzo cerca di fare l’esame di aerodinamica. Un uomo lo aiuta, a patto che rubi forniture militari. Quando Zack viene scoperto, rischia di perdere il suo posto in addestramento e deve superare un periodo difficilissimo.

Il giovane ha trovato in Paula un grande amore, ma deve abbandonarla. Anche un suo commilitone ha trovato una ragazza, ma per loro l’esito sarà molto diverso.

Il cast è composto da:

Richard Gere: Zack Mayo;

Debra Winger: Paula Pokrifki;

Louis Gossett Jr.: sergente Emil Foley;

David Keith: Sid Worley;

Lisa Blount: Lynette Pomeroy;

Lisa Eilbacher: Casey Seeger;

Tony Plana: Emiliano Santos Della Serra;

Harold Sylvester: Perryman;

David Caruso: Topper Daniels;

Robert Loggia: Byron Mayo;

Victor French: Joe Pokrifiki;

Grace Zabriskie: Esther Pokrifiki;

Ron Hayes: Midshipman;

Tommy Petersen: Zack da ragazzo;

John Laughlin: Troy.

Alcune curiosità sul film: tra i candidati al posto di Richard Gere, ci fu anche John Travolta, che lasciò perdere. Il film fu girato nella ex base militare di Fort Worden a Port Townsend, Washington. La pellicola ha due versioni: la prima era vietata ai minori di 17 anni ed era integrale. L’altra, censurata nel linguaggio e in alcune scene, era disponibile dai 13 anni in su.

Colonna sonora

La colonna sonora è realizzata dallo stesso compositore di Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), Jack Nitzsche. Ecco le canzoni che la compongono:

1 – Main Theme from “An Officer and a Gentleman” – Jack Nitzsche.

2 – Up Where We Belong – Joe Cocker & Jennifer Warnes.

3 – Hungry for Your Love – Van Morrison.

4 – Tush – ZZ Top.

5 – Treat Me Right – Pat Benatar.

6 – Be Real – The Sir Douglas Quintet.

7 – Up Where We Belong – Joe Cocker & Jennifer Warnes

8 – Love Theme from “An Officer and a Gentleman” – Lee Ritenour.

9 – Tunnel of Love – Dire Straits.

10 – Intro Music To “Tunnel Of Love Extract” From: The Carousel Waltz.

11 – The Morning After (Love Theme) – Jack Nitzsche.

Il film fece incetta di premi: Oscar 1983, Golden Globe 1983 e Bafta 1984.

Leggi anche => La classifica dei cinepanettoni: dai Vacanze di Natale degli anni ’90 alle “cafonate”

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui