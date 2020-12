Uomini e Donne, oggi: Matteo sconvolge tutti, Sophie e Gianni lo attaccano

Sophie Codegoni è uscita con Matteo, in puntata il corteggiatore fa sapere che se lei lo scegliesse adesso direbbe di no, caos in studio

Va in onda oggi 22 dicembre una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News al centro dello studio dovrebbe esserci Sophie Codegoni. La giovane tronista è uscita solo con Matteo. Durante la loro esterna lui le ha detto che la sente fredda, Sophie decide di fargli conoscere la madre in videochiamata.

Le cose tra loro sono poi andate meglio, si sono lasciati andare a coccole e tenerezze. Oggi in puntata la De Filippi chiede a Matteo cosa risponderebbe se Sophie lo scegliesse, lui ha detto che al momento il suo sarebbe un no lasciando tutti senza parole. La tronista sbotta in studio e accusa Matteo, dopo la sua risposta pensa che la stia prendendo in giro. Il corteggiatore prova a giustificare la sua risposta, Sophie però continua ad essere molto arrabbiata.

Matteo fa sapere che alcuni aspetti del carattere di Sophie Codegoni lo rendono ancora insicuro. Il corteggiatore ammette di avere molti dubbi, non sa se i due siano fatti per stare insieme. A detta sua se le dicesse che oggi il suo è sicuramente un si sarebbe falso, ci tiene però a farle sapere che gli piace davvero tanto.

Nonostante le spiegazioni di Matteo, la tronista è sconvolta, Gianni Sperti le dà ragione. Anche l’opinionista pensa che il corteggiatore stia prendendo tutti in giro.

Si passa poi a Davide Donadei, il tronista è uscito solo con Beatrice. Armando Incarnato continua a portare avanti le sue conoscenze.

Sara Fonte

