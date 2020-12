Sonia Lorenzini, gravi frasi contro Rosalinda: sul web scoppia la polemica

Sonia Lorenzini subirà un provvedimento al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto contro Rosalinda Cannavò

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori Sonia Lorenzini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Durante la 28esima puntata del reality la gieffina è stata nominata da Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Sonia non ha preso affatto bene il gesto della sua compagna d’avventura. Si è sentita tradita ed è per questo che nella casa più spiata d’Italia si è scagliata duramente contro di lei.

Sonia Lorenzini ha pronunciato frasi gravi e forti contro Rosalinda Cannavò. Dopo la diretta, tra le varie cose, durante il suo sfogo ha infatti detto: “La prossima volta chiedi ad altri di parlare e aiutarti. Mi confidi le cose e mi ringrazi che ti ho fatta sbloccare e poi me la metti in quel posto?”

Riferendosi all’attrice ha continuato dicendo: “Tu sei una gran furba e adesso il quadretto ha un senso. Sei una ragazza molto furba. Hai fatto la pipì fuori dal vaso. Ho legato con poche persone e guarda te questa st**nza, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi’, ma va…falsa! Sei una falsa.”

E ancora: “Vaffan**lo, gliele faccio cadere tutte le maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro. Le persone che fanno i giochetti così subdoli no. Ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine”.

Stando a quanto riportato da Mattino 5, Fanpage e Il Corriere della Sera Sonia Lorenzini avrebbe anche detto: “C*gna, str***, vipera, le faccio cadere tutte le maschere“.

Sul web è presto scoppiata la polemica, sono in molti a pensare che la gieffina abbia esagerato in merito alle frasi pronunciate contro la Del Vesco. In molti stanno addirittura chiedendo la sua squalifica. Il Grande Fratello Vip prenderà dei provvedimenti contro Sonia Lorenzini? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

