Albano racconta di Loredana Lecciso a Verissimo: “Compagna straordinaria”, su Romina Power: “Siamo come fratello e sorella”

Albano Carrisi ha raccontato a Verissimo i suoi ricordi d’infanzia a Natale, parlando dei suoi genitori ai suoi affetti

Albano Carrisi è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Il leone di Cellino San Marco ha raccontato i suoi ricordi natalizi assieme ai suoi genitori, dichiarando come sia cambiato il Natale oggi: “Avevamo il rito del presepe. i era molto più spirituali e non come oggi che è invece più dedito al consumismo“. Il cantante ha poi aggiunto come ricorda il giorno dell’Epifania da bambino: “Ricordo con mio padre e mia madre dei Natali straordinari e aspettavo con ansia il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando arrivava la calza. La mia era sempre piena di carbone con l’obiettivo di fare il bravo l’anno dopo“.

Albano ha parlato di sua figlia Cristel: “E’ nata proprio il giorno di Natale alle ore 13. E’ nata in casa, c’era l’ostetrica, il medico. Insomma, è stato un bel Natale”. Il cantante ha poi raccontato che si è sposata e che ora vive a Zagabria, capitale della Croazia. Ha inoltre speso belle parole per Albano Jr.: “Lui è un piccolo Albano, si chiama anche come me. Ha preso questa voglia di viaggiare, di evadere, anch’io ero così“. Su Romina Jr, invece, l’artista classe 1943 ha dichiarato: “Lei non vuole che si parli di lei, ma è straordinaria”.

Infine, Silvia Toffanin ha chiesto ad Albano il suo attuale rapporto con Loredana Lecciso, madre di Bido e Jasmine. La risposta del cantante è stata: “Loredana è una compagna straordinaria”. Invece su Romina Power, il cantante ha dichiarato: “Siamo come fratello e sorella. Sul palco, non abbiamo copioni. Se uno ha dei copioni già scritti, ci si stanca”.

