Verissimo, De Filippi parla della Cuccarini: “E’ stata una bella scoperta”, su Gerry Scotti: “Incoraggia tutti”

Intervistata a Verissimo, Maria De Filippi racconta il suo rapporto la famiglia, fino ai colleghi Lorella Cuccarini e Gerry Scotti

Nella puntata del 26 dicembre di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, è stata ospitata Maria De Filippi. La storica conduttrice Mediaset si è raccontata in un’intervista, parlando della sua famiglia e dei colleghi. In particolare, ha speso belle parole per Lorella Cuccarini e Gerry Scotti.

La Cuccarini aveva lasciato un videomessaggio di ringraziamento a Maria: “Il tuo è stato un abbraccio grazie. In un anno così difficile, Amici 20 è una speranza per tutti”. A quel punto, la De Filippi ha replicato con un: “E’ stata una bella scoperta. E’ una persona calda, accogliente, sono tanto contenta che ci sia”. La conduttrice ha poi lodato Lorella sul suo nuovo ruolo da insegnante ad Amici: “Si tratta di rimettere quella persona nel posto giusto”.

La Toffanin ha poi tirato in ballo Gerry Scotti, collega di Tu si que vales. Maria ha raccontato su di lui: “Gli sono stata vicina. Aveva paura, nei giorni successivi alla registrazione, si è sentito male ed è finito in ospedale. Ho sentito una voce diversa, non ho avuto il coraggio di chiedergli che stava succedendo. Quando è tornato, era magro e bello”.

La De Filippi ha poi raccontato Gerry nel ruolo di giudice di Tu si que vales: “Mi diverto tantissimo con la scuderia Scotti. Lui ha sempre una parola di incoraggiamento per tutti, non dice che uno non ha talento, perché se ne dispiace”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui