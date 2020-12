Dayane Mello sgancia una bomba su Zelletta e Natalia: “Succede un macello”

Dayane Mello si lascia sfuggire cose molto pesanti su Andrea Zelletta e Natalia al Grande Fratello Vip, cosa ha detto la gieffina?

Ieri nel giorno di Natale i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto regali e auguri in video da familiari e partner, Andrea Zelletta è crollato nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Il gesto della fidanzata Natalia Paragoni lo ha confuso.

La Paragoni ha regalato al fidanzato il cofanetto dell’anello che lui le ha regalato insieme ad un elastico ed una boccetta del suo profumo. Nel biglietto si legge: “Buon Natale dalla tua ragazza. Spero che tu possa essere sereno in questo tuo Natale. A presto.” Hanno tutti pensato che si trattasse di uno scherzo e che la ragazza gli avrebbe fatto una sorpresa, ma così non è stato e questo ha mandato in confusione Zelletta. Nelle ultime ore è stato molto male.

Intanto, nella notte Dayane Mello ha sganciato una bomba su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni mentre era in confessionale con Zorzi e Cecilia. Non sappiamo cosa abbia svelato ai suoi compagni di avventura, poco dopo durante una chiacchierata con Stefania Orlando la Capriotti ha detto: “Dayane ci ha svelato una bomba che non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo…Stefania è una bomba molto grossa. Ha a che fare con la lettera di Natalia.”

Cecilia Capriotti ha continuato dicendo: “Io ho risposto a Dayane Mello ‘che paura’ e Tommaso le ha detto ‘mi stai terrorizzando’. In pratica è una cosa accaduta fuori prima del GF. Se viene fuori ci fanno 20 puntate. Roba da pelle d’oca. Anche quelli del GF si sono impauriti di questa cosa. Noi le abbiamo detto di non dirle in casa, per ora l’ha detta solo a noi in confessionale. Cose pesanti, non posso proprio dirlo. Adesso lei lo sta dicendo anche a Giacomo, scoppia un macello. Non è un pensiero di Dayane, ma è una sua certezza“.

Dopo le parole di Cecilia, Stefania Orlando ha detto: “Non vorrei che lei avesse lanciato questo messaggio sibillino che può essere interpretato in mille modi. Adesso ne parleranno tutti quelli che seguono il GF Vip e loro come coppia. Non puoi pensare di scrivere una cosa del genere e che nessuno ne parli. Cioè non penso che lei lo voglia lasciare. L’ho vista molto presa quando è venuta qui. Questo è stato un colpo davvero basso.”

E ancora: “Lui adesso non sta bene, ha detto che è rimasto deluso da questo. Si starà facendo mille domande e non se ne fa una ragione. Ricordatevi che loro due sono nati in un programma“.

Tra le due è intervenuta anche Dayane Mello, parlando della fidanzata di Andrea Zelletta ha detto: “Forse si è resa conto che non è l’uomo della sua vita. Adesso cosa fa? Prende i suoi 5 minuti di fama. Lei potrebbe già essere in una relazione con qualcuno da 3 mesi e fa questa storia per andare contro di lui. Magari farà credere di essere stata tradita. Potrebbe essere un mese che ha conosciuto qualcuno, forse di più, o che non è più innamorata“.

Sembra quindi che Dayane Mello si sia lasciata sfuggire una rivelazione alquanto scioccante. Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip svelerà di cosa si tratta? Lo scopriremo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui