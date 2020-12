GF Vip, Andrea Zenga bacia Dayane Mello, ma le da subito palo: “Troppo matura forse”

Nuovo bacio sotto il vischio tra gieffini: si tratta quello di Andrea Zenga e Dayane Mello. Lui però frena

Ieri sera, oltre al bacio atteso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, è arrivato anche quello tra Andrea Zenga e Dayane Mello. E’ avvenuto questa notte quando all’ennesimo suono di sirena, il figlio dell’ex attaccante dell’Inter e la modella brasiliana si sono baciati per circa 10 secondi. A quel punto, Dayane scappa via imbarazzata e rossa in viso. Dopo l’effusione, Tommaso Zorzi ha reagito facendo finta di svenire, in modo da notare simpaticamente la sua “fastidio” verso Dayane.

Non solo: pare che tra i due, non è sfuggita la lingua e ad accorgersene è stata proprio Stefania Orlando. Zenga ha dichiarato che la lingua è stata messa da entrambi, poiché c’è molta attrazione fisica. L’ex partecipante di Temptation Island però ha rifilato subito un palo alla modella, dichiarando: “Ho 27 anni, so cosa voglio. Dayane è una bellissima donna fisicamente, ma come carattere non è affine al mio. La vedo troppo matura forse“. Insomma, la conoscenza tra i due non sarebbe destinata ad andare oltre, almeno dalla parte di Zenga. Come reagirà Dayane?

Chissà, nel frattempo, c’è chi sui social ha già espresso su cioò che potrebbe accadere: “Zenga mi dispiace per te, quando Dayane scoprirà che le hai dato palo probabilmente passerà il prossimo mese a dirle di tutti i colori su di te”.

Zenga mi dispiace per te, quando dayane scoprirà che le hai dato palo probabilmente passerà il prossimo mese a dirle di tutti i colori su di te

🙁 #GFVIP pic.twitter.com/cawssmDOn3 — ???? ? ???? ???? // ShE (@softlovis) December 27, 2020

