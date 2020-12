Grande Fratello Vip, nuovo prolungamento: ecco quando finirà la quinta edizione del reality

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si allunga ancora, ecco quando è prevista la finale del reality

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 potrebbe essere prolungata ancora.

A far trapelare l’indiscrezione nelle ultime ore TvBlog, a quanto pare i concorrenti dovranno rimanere nella casa più spiata d’Italia dieci giorni in più del previsto. L’attuale edizione del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta giungere al termine a dicembre, la produzione l’ha però prolungata fino a febbraio. I ‘Vipponi’ sono convinti che lasceranno la casa i primi di febbraio, stando ai rumors la finale sarebbe dovuta andare in onda il 15 febbraio. A quanto pare però la fine del reality è prevista ora per il 26 febbraio 2021.

La notizia del prolungamento aveva all’inizio mandato quasi tutti in crisi, alla fine tutti tranne Elisabetta e Oppini hanno deciso di rimanere nella casa. Se la notizia dell’ennesimo prolungamento fosse vera potrebbe mandare nello sconforto molti di loro. TvBlog ha fatto sapere che sarebbero stati proprio i vertici Mediaset a chiedere ad Alfonso Signorini di continuare ad andare in onda con la quinta edizione del Grande Fratello Vip due volte a settimana fino al 26 febbraio.

Il Grande Fratello Vip si allungherà davvero fino al prossimo 26 febbraio 2021? Se così fosse, come reagiranno i concorrenti non appena lo scopriranno? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

