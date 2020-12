Mara Venier gaffe a Domenica In: “Mi hanno operata ai denti, potevo anche non esserci”

La conduttrice Mara Venier ha dichiarato in diretta tv che si è operata per un mal di denti, ma fa una gaffe

Mara Venier continua ad intrattenere il pubblico anche durante le vacanze natalizie con allegria e spontaneità. Nella puntata di oggi 27 dicembre di Domenica In, infatti, la conduttrice veneta non si è lasciata sfuggire qualche piccola gaffe, che ha fatto un po’ sorridere. Durante l’ospitata di Clementino per la presentazione del suo singolo Partenope, la padrona di casa ha iniziato la sua intervista con qualche battuta su se stessa su un avvenimento che l’ha coinvolta.

“Meno male che mi hanno operata perchè potevo anche non esserci” ha dichiarato Mara, ridendo. La conduttrice però una volta accorta della gaffe, si è spiegata: “Cioè no, potevo anche non esserci. Ho fatto un’intervento ai denti perché mi faceva male tutto“. Dopo questo breve siparietto, Mara ha iniziato ad entrare nel vivo dell’intervista con l’ospite. La padrona di casa inoltre ha mandato un onda un filmato, dove si vede la madre di Clementino alla prese con il rap. A quel punto, il rapper partenopeo ha fatto un bel complimento alla madre per il suo “rappare”.

Dopodiché, Clementino ha raccontato di essere molto soddisfatto della sua esperienza a The Voice Senior, in compagnia di Albano e sua figlia Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. “Ho sofferto tanto” ha poi chiosato il rapper. “Si vede dagli occhi, sei napoletano” ha replicato Mara. Infine, la padrona di casa ha chiesto al cantante quali sono i suoi progetti per il 2021. “Vorrei fare televisione” ha replicato prontamente Clementino.

