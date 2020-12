Oroscopo di Paolo Fox dal 27 dicembre al 3 gennaio: previsioni della settimana

La settimana che sta per cominciare segnerà la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno. Vediamo per le stelle come dovremmo comportarci, con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Avrai dei momenti di tensione anche se si tratta di cose passeggere. Per chi ha avuto problemi anche di coppia, ci saranno delle vere e proprie svolte. Per chi vive una storia da poco, Venere aiuta a chiarire la situazione.

Toro

Se,bra che l’amore in questo momento ti sia indifferente, sarà forse colpa di Venere? Per coloro che vengono da un momento difficile, ci sarà la possibilità di recuperare, così i rapporti più solidi avranno modo di programmare qualcosa di importante.

Gemelli

Il pianeta dell’amore è in opposizione e dunque qualcuno non riesce ad entrare nel vivo di un rapporto. Da tempo ci sono abbandoni e recuperi, un tira e molla che rivela una indecisione interiore.

Evita di intraprendere relazioni che partono già in modo difficile.

Cancro

Per fortuna Saturno e Giove non sono più contrari, tuttavia ti sembra che comunque le cose non accennino a migliorare. I legami che sono rimasti in piedi dopo un autunno piuttosto contrastato continueranno anche nel 2021.

Leone

Occhio agli ultimi giorni di dicembre che potrebbero rappresentare per te motivo di indecisione.

Quanto al lavoro, molte delle soluzioni che si hanno in mente non sono fattibili forse per questioni economiche.

Vergine

Per chi non ha l’amore, si dedica del tutto al lavoro. Può succedere in particolare agli uomini del segno, di destinare meno tempo ai sentimenti. Ma non si lotta col destino

Bilancia

Se in ballo ci sono delle storie d’amore questo è un momento delicato. Forse perché possono nascere emozioni sincere da incontri speciali.

Se ti trovi davanti ad una persona che ha cambiato atteggiamento, vasta spostare l’attenzione altrove.

Scorpione

Stai vivendo un momento propizio per i sentimenti, ancor più se sono nati nel mese di novembre. Nel lavoro comunque occhio al 2021 che ti darà la possibilità di rafforzare le tue posizioni e nell’ultimo giorno dell’anno si prevede un cielo positivo.

Sagittario

Per i nuovi rapporti vuoi a tutti i costi che funzioni e va bene. Anche perché, Venere è positiva e transita ancora nel segno.

Molti in questi giorni potrebbero perdere la testa dall’oggi al domani. Per ciò che riguarda la vita lavorativa, l’attività autonoma sarà più favorita rispetto al passato.

Capricorno

Per te ci sono delle belle sensazioni in vista. A gennaio Venere entrerà nel ruo segno e se si intende fare nuove amicizie non bisogna essere prevenuti. Le copie solide avranno modo di vivere il rapporto con fantasia.

Acquario

Venere gira dalla tua parte quindi definisci un po’ le tue intenzioni. Chi vuole fare un passo in avanti, deve approfittare ora che Giove è nel segno. Non si esclude l’arrivo di buone notizie.

Pesci

La poca chiarezza e i tradimenti faranno di te una persona scostante in questi tempi. I rapporti più complicati saranno quelli con il segno dei Gemelli ma anche con i soggetti nati sotto la Vergine.

