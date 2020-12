Uomini e Donne, Nicola M. replica alle accuse: “Presto qualcuno si pentirà”

Nicola Mazzitelli rompe il silenzio su Instagram in merito alle accusa di complotto, ecco cosa ha detto il cavaliere

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Nelle scorse settimane il cavaliere era stato accusato di complotto in trasmissione quando Maurizio aveva replicato ad un attacco di Valentina Dartavilla Lupi. Il cavaliere aveva raccontato che la dama aveva avuto rapporti con Costantino ma aveva deciso di non dirlo in studio. A quanto pare Valentina aveva anche avuto rapporti con Nicola Mazzitelli. A farlo sapere era stato Armando Incarnato. Quest’ultimo era assente in studio perché era risultato positivo al Coronavirus.

Incarnato in puntata aveva poi cambiato versione, attaccando duramente Nicola in studio. Il cavaliere in puntata aveva parlato di una telefonata avuta con Mazzitelli, quest’ultimo avrebbe ammesso di averlo solo usato per far parlare di lui a Uomini e Donne, era stato infatti lui a rivelare ad Armando che lui e Valentina erano andati oltre.

A distanza di tempo Nicola Mazzitelli ha deciso di rompere il silenzio tramite le sue Instagram Stories. Il cavaliere ha fatto sapere che la verità verrà fuori presto. In molti continuano a chiedergli se ciò che è stato detto in studio su di lui è vero e se ha intenzione di replicare alle accuse. Lui ha così risposto: “Replicare a cosa? Se replico viene giù tutto. Le bugie hanno le gambe corte, lascia che il tempo sia galantuomo. Presto qualcuno si pentirà di avermi messo in bocca cose non dette e attribuito fatti non commessi”.

Nicola non ha fatto nomi ma è chiaro a tutti che le sue parole fossero riferite ad Armando Incarnato. Mazzitelli è convinto che abbiano provato in ogni modo a farlo passare per ciò che non è. Ha poi concluso dicendo: “Ma il mio silenzio gli entrerà nelle orecchie in modo assordante. Non c’è arma migliore”.

Sara Fonte

