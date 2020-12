Lana Del Rey insultata sui social per il suo fisico. Il body shaming non risparmia nemmeno la celebre cantante

Lana Del Rey non ha bisogno di presentazioni. La cantante 35enne di New York è tra gli artisti musicali più famosi al mondo: sono davvero tantissimi i fan che adorano i suoi brani e le sue performance.

Tuttavia, come accade per molti personaggi famosi, Lana Del Rey deve fare i conti anche con gli “haters”, che spesso proliferano sui vari social.

La cantante ha pubblicato alcune foto sulla sua pagina Instagram dove si mostra con una fasciatura al braccio sinistro. Ma poco dopo sono spuntate sul social anche altre foto, che mostrano una Del Rey piuttosto ingrassata rispetto al passato.

Tanto è bastato per scatenare il fenomeno del “body shaming”, ovvero le offese nei confronti di una persona per via del suo aspetto fisico. Commenti pieni di cattiveria per la Del Rey, come ad esempio “Cotechino di Capodanno” e “Madonna che obesona”.

L’artista, di origini scozzesi, viene derisa soprattutto perchè indossa un pantaloncino che mette in mostra le gambe. Anche su Twitter non sono mancati i commenti vergognosi nei confronti di Lana Del Rey. Tuttavia, va segnalato che molti utenti si sono anche espressi a difesa della 35enne, ricordando a tutti che il body shaming è un reato.

L’auspicio è che anche Lana Del Rey provveda a denunciare questi gravi insulti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui