Cotto e Mangiato ricetta 28 dicembre 2020: gnudi burro e salvia

La ricetta di oggi a Cotto e Mangiato è tipica della tradizione toscana. Sono gli gnudi burro e salvia.

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:

250 grammi di spinaci

200 grammi di ricotta

Farina

Uovo

Formaggio grattugiato

More moscata

Burro

Salvia

Procedimento

Appassire gli spinaci in padella poi mischiarli alla ricotta, aggiungere farina, un uovo e il formaggio grattugiato. Infine noce moscata e mixare. Aiutandosi con della farina fare delle palline e lessarle. In una padella da parte sciogliere il burro e aggiungere

La salvia. Quando gli gnudi saranno Cotto saltarli in padella e poi impiattare.

