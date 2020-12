Chi è Alessia Mancini? Curiosità sulla moglie di Flavio Montrucchio

Alessia Mancini è oggi la moglie di Flavio Montrucchio. Come è arrivata in televisione e qual è stata la sua carriera? Oggi scopriamo tutte le curiosità sulla moglie del conduttore di RealTime.

Alessia Mancini: chi è e carriera

Alessia Mancini è nata a Marino il 25 giugno 1978. Nella sua carriera è stata showgirl, attrice e conduttrice per la Tv.

Inizia nel 1994, partecipando a Non è la Rai. Poi, approda come Velina a Striscia la Notizia. Dopo essere inserita nel videoclip di Elio e le Storie Tese Born To Be Abramo nel 1996, partecipa a Simpaticissima su Rete 4.

Molti la ricordano nel 1999, come Letterina di Passaparola su Canale 5 con Gerry Scotti. Gli anni 2000 sono ricchi di soddisfazione per Alessia, che approda poi alla Rai con Mezzogiorno in famiglia su Rai 2.

In questi anni, partecipa come attrice ad alcuni cinepanettoni, come Natale in crociera. Nel 2011 diventa wedding planner, ottenendo anche alcuni premi. Nel 2018 torna in un altro programma di Scotti, Caduta Libera, per beneficenza.

Parteciperà anche ad Avanti un altro! e Guess My Age sempre per beneficenza. Ora conduce In salotto su TV8.

Vita privata

Alessia è laureata alla IULM di Milano in comunicazione. Ha sposato Flavio Montrucchio nel 2003. Da lui ha avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015.

Leggi anche => Chi è Flavio Montrucchio, il conduttore di Junior Bake Off Italia?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui