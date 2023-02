Dexter, arriva lo spin-off su Trinity Killer. Cosa sappiamo? Quanti sequel ci sono?

Dexter è stata una delle serie crime più di successo, che andata in onda dal 2006 al 2013 racconta di Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall) di giorno tecnico della polizia scientifica di Miami, di notte spietato serial killer. Lo show ha tenuto banco per nove stagioni prima di lasciare il pubblico con un finale aperto a molteplici possibilità, ed oggi le varie piattaforme sono a lavoro per realizzare un vero e proprio franchise intorno alla figura del poliziotto-killer.

Cosa sappiamo sul seguito di Dexter?

Intanto, nel 2021 è stato realizzato un revival da Showtime, sotto forma di miniserie, Dexter: New Blood. La storia è ambientata a dieci anni dalla fine della trama originale e vede Dexter in una nuova città, con una vita completamente diversa dal passato, anche se “l’oscuro passeggero” è li dietro l’angolo. La serie non è stata apprezzatissima infatti è stata cancellata dopo una sola stagione ma non tutte le speranze sono morte, infatti probabilmente ci sarà un secondo capitolo con il figlio di Dexter, Harrison, protagonista.

Sempre la stessa piattaforma ha annunciato di essere a lavoro su un prequel, Dexter: Origins. Con questo prodotto si desidera narrare gli eventi che hanno portato Dexter ad essere il personaggio che abbiamo conosciuto nella serie madre; vedremo un giovane ragazzo appena entrato nella polizia di Miami e sicuramente vedremo anche Deb ed Harry nelle loro versioni più giovani. Non si sanno ulteriori dettagli al momento.

Notizia invece degli ultimi giorni riguarda un nuovo progetto, uno spin-off sulla figura di Arthur Mitchell, meglio noto come Trinity Killer. Lo abbiamo conosciuto nella quarta stagione di Dexter ed è stato uno dei nemici più odiati e meglio costruiti della serie. L’attore, John Lithgow vinse un Emmy per la sua interpretazione dello spietato killer, ucciso poi brutalmente da Dexter, e ricomparso in un flashback in Dexter: New blood.