GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 31: Ex alla riscossa

Beato sia Sanremo che distoglierà la mia attenzione da questa terribile edizione del GF Vip! Io quest’anno non tollero quelli più osannati dal pubblico quindi mi girano ancora di più. Sì quest’anno sono impopolare, ma che ci posso fare se a me Tavassi non fa ridere? Se per me Oriana è tutto fuorché una Reina? Se Onestini lo trovo un fake colossale? Se mi sono dimenticata della presenza di Micol in casa? Oh a me gli spartani non piacciono. Alberto gasato a mille per aver vinto il televoto, peccato che se lo avesse votato solo il suo fandom avrebbe fatto forse il 10%. Tutti a votarlo convinti che avrebbe mandato finalmente in nomination Antonella e invece non lo ha fatto. Mamma come ho goduto, ma non per la Fiordelisi che non amo, ma per tutti quelli che lo hanno votato. Quattro mesi di programma da comodino, tanto che anche le sue amiche quando hanno stilato la classifica dei più belli in casa se lo sono dimenticato, e ieri improvvisamente vince il televoto. I fandom sono il male di questo reality. Ieri sono arrivati i tanto attesi ex. Martina ha già una croce sopra perché i fan della coppia Daniele e Oriana, per partito preso, non la possono vedere. Proprio per questo spero che si rimettano insieme e limonino per una settimana. Daniele verrà fatto fuori perché o sta con la Reina o il fandom si rivolta, quindi tanto vale godersi le ultime settimane no? Massacratemi ma io non credo all’interesse di Oriana verso Daniele, e quindi non credo al suo dispiacere di ieri. Sono perfida? Può essere per carità, ma io continuo a credere che per lei Daniele sia l’ultima ship disponibile a cui aggrapparsi. Ivana Mrazova io la adoro, ho un bellissimo ricordo di lei e spero non mi deluda come Onestini. Spero lo faccia ragionare e gli faccia capire che è troppo fake. Ha detto che lo ha trovato cambiato, che fatica a riconoscerlo, speriamo lo riconduca sulla retta via… Tra l’altro ieri dopo due mesi Signorini ha mostrato un video in cui si vedevano tutti i comportamenti equivoci di Luca con Nikita, e ha addirittura detto “non sei una pazza visionaria, certe cose sono accadute”… Ma va? Peccato che in casa non abbiano visto né sentito nulla…



Ultimo ex Matteo Diamante, che sarà la rovina definitiva di Nikita. Ne sono certa. Si renderà così antipatico che porterà il pubblico a detestare anche lei e non ci vorrà molto visto che il gradimento della triestina è già in picchiata. Unica nota positiva della serata lo scontro trash tra Onestini e Diamante. Matteo che dice a Luca :”È meglio che torni a fare i TikTok con tuo fratello che è meglio” e Onestini che risponde: “Se avevamo il dubbio che fosse un pirla ora non ce l’abbiamo più”.

Gli spartani ormai decidono tutto nel gioco, sono sempre immuni e si mettono d’accordo sulle nomination. Mi fa piacere che Sonia lo abbia fatto notare soprattutto a colui che tutto architetta, ossia Tavassi. Per me rimane il più grande stratega li dentro. È entrato dicendo che i più forti erano George e Nikita e che andavano fatti fuori e sta riuscendo nel suo intento. Ciupilan è già in studio e la Pelizon ha perso moltissimi consensi. È un gioco e quindi non posso che fargli i miei complimenti.

In nomination ci sono: Attilio, Luca, Edoardo Donnamaria, Sarah e Antonino. Il meno votato finirà al televoto eliminatorio lunedì con Nikita, mandata direttamente da Alberto. Io non voto nessuno a sto giro. Detox completo per me. Sanremo sto arrivandoooooo!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della trentunesima puntata

Quando vedi crollare il tuo castello di storielle fake #gfvip pic.twitter.com/h9eO1xsNte — Alice Conti (@alice_visconti) February 6, 2023

Alberto dimenticato pure dalle amiche ma è stato reso preferito pic.twitter.com/ix1BC1Yqgh — rare ? (@DioBenedicaMe) February 7, 2023

"torna a fare i tik tok con tuo fratello" DIAMANTONEE pic.twitter.com/Zl5BNFVE1S — rare ? (@DioBenedicaMe) February 6, 2023

“DOPO IL DUBBIO CHE FOSSE UN PIRLA ADESSO NE HA DATO PROVA” ??#GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 6, 2023