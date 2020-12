Chi è Rosi Zamboni, la fidanzata tenuta segreta da Enzo Iacchetti per quattro anni?

Ecco chi è Rosi Zamboni, l’influencer bergamasca fa sapere di aver avuto una relazione segreta con Enzo Iacchetti per quattro anni

Rosi Zamboni, nota anche come Roxy, è una influencer e modella nata a Bergamo. In moltissimi si ricordano di lei per via del suo presunto flirt con Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè.

Durante la partecipazione della De André al Grande Fratello Nip Giorno era stato pizzicato con la Zamboni. Lei entrò anche nella casa per avere un confronto con Francesca. Poche sono le informazioni che si conoscono sulla bionda e bellissima ragazza. Sappiamo però che sin da bambina ha sempre avuto una grande passione per la moda e il mondo dello spettacolo.

Più volte l’abbiamo vista in televisione in diverse trasmissioni, tra queste anche Striscia la Notizia e Balalaika. Sul suo profilo Instagram è molto amata e seguita, ad oggi vanta 117mila follower.

In una lettera scritta sul settimana Di Più Rosi Zamboni ha rivelato di aver avuta negli ultimi quattro anni una storia d’amore segreta con Enzo Iacchetti. Era lui a non voler rendere nota la loro relazione, per questo tra loro è finita.

La loro relazione sarebbe nata nel 2016, lei faceva parte del pubblico di Striscia la notizia, lui conduceva la trasmissione. Tra le varie cose nella lettera l’influencer ha scritto: “Enzo, soffro a non vederti. Ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo: io desideravo una storia normale, alla luce del sole. Altrimenti addio. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci ma ora mi manchi davvero troppo e se tornassi indietro rispetterei la tua scelta e ti aspetterei”.

A detta della ragazza la loro relazione era lontana dai riflettori, ma dietro le quinte di Striscia la notizia tutti sapevano che stavano insieme.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui