Selvaggi, il film comico del 1995 diretto da Carlo Vanzina. Nel cast doveva esserci anche Pieraccioni

Questa sera, alle ore 21:20, su Rete 4, andrà in onda il film “Selvaggi”, commedia diretta da Carlo Vanzina nel 1995 che riscosse un buon successo tra il pubblico.

Selvaggi è una pellicola che vede la presenza di molti attori e attrici di spicco, tra cui Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini, Cinzia Leone, Monica Scattini, Carmela Vincenti e Cash Casia.

Tutti loro sono superstiti di un volo precipitato un’isola sconosciuta del Mar dei Caraibi. Assieme dovranno cercare di sopravvivere, ed è pertanto necessario organizzarsi al meglio. Tuttavia gli screzi non mancheranno, anche per divergenze politiche tra alcuni dei protagonisti.

Tra le curiosità più belle di Selvaggi va sottolineato che in un primo momento anche il celebre attore toscano Leonardo Pieraccioni doveva far parte del cast. Tuttavia, appena prima dell’inizio delle riprese, Pieraccioni ottenne il consenso per produrre il film “I Laureati“, che pure ottenne un certo riscontro e rappresentò il trampolino di lancio per il comico fiorentino.

In più, chi ha visto il film ricorda certamente il pappagallo del professor Luigi Pinardi, interpretato da Leo Gullotta. Ebbene, non si tratta di un solo esemplare, ma di ben tre pappagalli, che presentavano anche delle caratteristiche fisiche piuttosto diverse.

Infine, una scena del film venne girata in Sardegna, a Porto Cervo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui