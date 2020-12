GF Vip, Paragoni smentisce Dayane Mello sul presunto tradimento, ma un vip fa emergere uno strano dettaglio

Natalia Paragoni si è confrontata con Andrea Zelletta e ha smentito la notizia di averlo tradito, lanciata da Dayane

Dopo momenti d’ansia per Andrea Zelletta a Natale, è arrivata la fidanzata Natalia Paragoni nella casa del GF Vip. I due hanno avuto modo di confrontarsi attraverso il vetro per chiarire un po’ di dubbi e chiarire il motivo di quel biglietto un po’ ambiguo, che ha causato della tensione a Zelletta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di essere molto innamorata di Andrea, ma purtroppo ha notato delle mancanze nel rapporto. Stando alle sue stesse parole, il suo fidanzato non le fa abbastanza complimenti e da spesso troppe attenzioni alle altre inquiline.

A quel punto, Zelletta ha preso parola dichiarando che le fa il complimento più bello, ovvero che è la donna della sua vita. Non è finita qui: Natalia ha fatto chiarezza sulla bomba lanciata da Dayane Mello, secondo la quale avrebbe dormito con un altro uomo a Capri. Tale notizia è stata prontamente smentita dalla ragazza e dal suo fidanzato. Quest’ultimo ha persino aggiunto: “A parte che sono cose che già sapevo. Io so con chi ha dormito Natalia”. Alfonso ha poi colto la palla al balzo e ha chiesto: “Natalia tu hai mai dormito con quell’uomo”. La risposta dell’ex corteggiatrice è stata un chiaro e secco: “No, assolutamente”. Insomma, a quanto pare, non ci sarebbe stato alcun tradimento tra i due, e quindi, la notizia pare che sia infondata.

Nel frattempo, però, è emerso qualche particolare da un vip, che confermerebbe ciò che sarebbe accaduto a Capri. “Sicura che sei la fidanzata! Anche quando eri Capri” ha scritto Filip Simaz, ex partecipante di Ciao Darwin, commentando una pagina trash su Instagram. La frase in questione è stata poi ripresa da numerosi telespettatori su Twitter. Insomma, qual è davvero la verità?

