Cotto e Mangiato ricetta 27 ottobre 2021: pasta con crema di scarole e pinoli

In compagnia dello chef Francesco Mascheroni, Tessa propone un piatto gustoso e stellato, la pasta con crema di scarole e pinoli.

La ricetta

Per preparare la ricetta, avrai bisogno di:

Pasta di Gragnano (formato Vesuvio)

Scarola

Pinoli

Alici

Peperoncino

Vino bianco

Procedimento

In una pentola metti a lessare le scatole. Una volta pronte mixa con dell’olio. Intanto metti le alici sotto sale per effettuare abbattimento e poterle mangiare crude. In una padella metti a soffriggere aglio olio e peperoncini e sfuma con vino bianco. Lessa la pasta, scola al dente e versa in padella, aggiungendo alla fine anche i pinoli. In un piatto crea un letto di crema di scarole, adagia sopra la pasta, decora con le alici tagliate a metà e servi.

