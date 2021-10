L’Eredità 27 ottobre 2021, la neo-campionessa Marta non vince alla Ghigliottina

Quest’oggi (27 ottobre 2021) una nuova campionessa s’è trovata dinnanzi a Flavio Insinna per il gioco finale de L’Eredità.

E’ stata Marta a giungere oggi alla sua prima ghigliottina, concorrendo – dopo alcuni dimezzamenti – per 28.750 euro.

E le parole – indizio con le quali s’è trovata a dover indovinare la parola misteriosa sono le seguenti:

Film

Pagare

Uso

Genere

Calorie.

Marta ha quindi scelto come parola Neutro, che di fatto si confà solo con Genere.

Ma la parola scelta dagli autori era un’altra.

Era Consumo.

Film di consumo: quello che nasce soprattutto per un fine commerciale.

Pagare a consumo, come alternativa alle ormai diffusissime tariffe flat.

Uso e consumo, è un noto modo di dire.

Genere di consumo, rifacendoci a Il Nuovo De Mauro: “articolo o prodotto, spec. alimentare, destinato a essere consumato per appagare un bisogno”.

Consumo di calorie, è necessario per effettuare una qualsiasi attività fisica (e in tal senso la campionessa – studentessa di scienze motorie – ci avrebbe potuto pensare).

