Viaggio nella grande bellezza: qual è la colonna sonora del programma di Cesare Bocci?

Viaggio nella grande bellezza è il programma condotto da Cesare Bocci (ex Mimì Augello di Montalbano) su Canale 5. Il programma divulgativo ha colpito il pubblico con un picco di share al 12,4% in prima serata.

Un ascolto molto alto e in tanti non hanno potuto far a meno di notare la colonna sonora del programma, questa.

Si tratta della colonna sonora Heart of Courage. Il nome forse non dirà nulla ai più, ma gli appassionati della cultura in televisione potrebbero sapere che da anni la stessa colonna sonora è usata nel programma Ulisse, il piacere della scoperta, di Alberto Angela.

Insomma, la diretta concorrenza del programma di Canale 5. Il programma condotto da Bocci ha anche un format molto simile.

Prodotto da RTI, in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, utilizza droni e riprese sensazionali lungo il percorso. La prima puntata era dedicata al Vaticano e a San Pietro.

Visto che Viaggio nella grande bellezza è andato molto bene e che Bocci si è dimostrato un ottimo conduttore per la divulgazione culturale in televisione, forse lo scivolone musicale si poteva evitare.

Ora, si spera che le persone continuino a seguire il programma per quello che ha da offrire come contenuto, ben diverso da quello “classico” delle reti Rai.

